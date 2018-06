‘Ziyech kan niet meer stuk, het volk heeft hem in het hart gesloten’

De nationale ploeg van Marokko begint vrijdag aan het WK. De Leeuwen van de Atlas nemen het in het Krestovsky Stadion van Sint-Petersburg op tegen Iran en Ali Boussaboun heeft hoge verwachtingen van zijn favoriete ploeg. Hij vindt het Marokko van bondscoach Hervé Renard namelijk ‘leuk, aanvallend voetbal’ spelen, vertelt hij aan de NOS.

Boussaboun, die voor onder meer ADO Den Haag, NAC Breda en Feyenoord speelde, constateert dat er een ‘over-mijn-lijk-mentaliteit’ in de ploeg zit en dat de hele groep ‘het snot voor z’n ogen’ wil werken. Hij verwijst in gesprek met de NOS naar IJsland en hoopt dat Marokko net als de eilandstaat in 2016 voor een verrassing kan zorgen op het WK.

Kwaliteit is er in ieder geval genoeg, betoogt de voormalig aanvaller. Met name van Hakim Ziyech wordt het nodige verwacht: “Die kan niet meer stuk. Hij is zó creatief, maar ook een harde werker. Het volk heeft Ziyech in het hart gesloten.” Ook op Amine Harit moet worden gelet: “Hij is een groot talent bij Schalke 04 en wordt dit WK pas 21 jaar. Het pleintjesvoetbal, de mentaliteit van de straat, het zit allemaal in hem. Hij kan zo goed voetballen, niet normaal.”

De eerste wedstrijd is cruciaal, weet Boussaboun: “Die wedstrijd móet gewonnen worden (…) En als ze van Iran hebben gewonnen, moeten ze lekker de bus parkeren tegen Spanje en Portugal. Puur op de counter spelen. Waarom niet? Het gaat om het resultaat!” Vijf dagen na de ontmoeting met Iran speelt Marokko tegen Portugal en op 25 juni staat de confrontatie met Spanje op het programma voor de Noord-Afrikanen.