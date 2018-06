‘Bij de aanval dacht ik dat ik er niet levend vandaan zou komen’

LISSABON - “Ik heb de vreugde verloren om naar voetbal te kijken. Ik heb Sporting Portugal nog nooit zo verdeeld gezien. Ik heb twaalf jaar voor de club gespeeld en zie mezelf als een prominent figuur van Sporting, maar dit is de eerste keer dat ik de club ten onder zie gaan.” Manuel Fernandes was maandag te gast in het programma Playoff en had de tranen in zijn ogen staan. De 67-jarige voormalig aanvaller en huidig scout van Sporting heeft verdriet om de ‘gevaarlijke situatie’ die in zijn optiek in Estádio José Alvalade is ontstaan. Meerdere spelers willen hun contract ontbinden en voorzitter Bruno de Carvalho ligt onder vuur bij de voetballers, fans en overige clubleden.

Door Gijs Freriks

Ledenvergadering

Manuel Fernandes is niet de enige die met de situatie van zijn geliefde Sporting in de maag zit. En hij zal ook niet het enige lid van os Leões zijn dat op 23 juni tijdens een algemene ledenvergadering tegen een langer verblijf van De Carvalho zal stemmen. Meerdere prominenten willen de huidige preses zo snel mogelijk weg hebben, zo ook Frederico Varandas, voormalig hoofd van de medische afdeling van Sporting. In een interview met O JOGO spreekt hij van een ‘nachtmerrie’: “Sporting kan niet langer bestuurd worden door De Carvalho.” Varandas werkte jarenlang onder De Carvalho, maar is van mening dat laatstgenoemde niet langer ‘de waarden van Sporting’ verdedigt en stelt dat hij is ‘weggedreven van zijn idealen’: “Daarom ben ik ook opgestapt.”

Sporting eindigde dit seizoen op de derde plaats en liep daardoor Champions League-voetbal mis. Voor een deel van de supporters vormde de nederlaag tegen Marítimo op 13 mei (2-1) de druppel die de emmer deed overlopen, want twee dagen later haalden zeker veertig fans ‘verhaal’ op het trainingscomplex in Alcochete. De met riemen, fakkels en zelfs strijkijzers bewapende ultra’s drongen de kleedkamer binnen en deelden klappen uit. Bas Dost liep een hoofdwond op: “Ik heb hier geen woorden voor, echt ongelooflijk wat hier gebeurd is”, stamelde de spits in gesprek met het Algemeen Dagblad. 27 mensen werden in voorlopige hechtenis genomen, onder wie Fernando Mendes, voormalig voorzitter van supportersvereniging Juventude Leonina. Hij zou de aanval hebben georganiseerd.

‘Chato’

Over de hele wereld werd de aanval van de harde kern veroordeeld: “De geschiedenis en de naam van Sporting passen niet bij wat er is gebeurd. In het belang van de sport en het imago van de club moet dit worden onderzocht en bestraft. De directie moet maatregelen treffen om meer vandalisme te voorkomen”, zei bijvoorbeeld Luís Figo. De Carvalho hield zich tegenover Sporting TV echter behoorlijk op de vlakte: “Het is chato (vervelend, GF.), maar morgen is er weer een nieuwe dag. We moeten ons realiseren dat misdaad een onderdeel is van het leven en dat dit gedrag op het juiste moment en op de juiste plaats moet worden bestraft.” De spelers voelden zich door deze teksten weinig gesteund en er wordt zelfs vermoed dat De Carvalho heeft geholpen om de aanval te organiseren. Van hem is bekend dat hij goede banden onderhoudt met leden van de harde kern.

Bruno Fernandes is een van de zes spelers die een verzoek heeft ingediend om zijn contract te vernietigen. Mede door de lauwe reactie van De Carvalho na de aanval in Alcochete wil Fernandes niet langer voor Sporting uitkomen: “Het leek erop dat hij ervan genoot. Zijn woorden waren absoluut schokkend. En op de avond voor de bekerfinale tegen Desportivo Aves (2-1 verlies, GF.) besloot hij om over zichzelf te praten, zette hij zichzelf als slachtoffer neer en beschuldigde hij de voetballers van wat er was gebeurd op het trainingscomplex. Bij de aanval dacht ik even dat ik er niet levend vandaan zou komen. Nog steeds word ik iedere nacht wakker in angst en zie ik de beelden van terreur terug die ik in Alcochete heb gezien. Ik kan mij daarom niet voorstellen dat ik terugkom.”

‘Donald Trump van Portugal’

Na de gebeurtenissen in Alcochete gingen er steeds meer stemmen op om De Carvalho te vervangen als voorzitter, maar de 46-jarige was in maart 2017 nog met 86,13 procent van de stemmen herkozen. Jaime Marta Soares, scheidend voorzitter van de raad van bestuur van de Algemene Vergadering (ALV), plande daarom een ledenvergadering in voor 23 juni. Volgende week zaterdag kunnen alle leden stemmen of ze door willen met De Carvalho of niet. “Hij houdt geen rekening met wat hij de club aandoet en vernietigt onherstelbare waarden. Hij reflecteert niet en in een zinloze koppigheid handhaaft hij zichzelf en brengt hij Sporting naar de rand van de afgrond. Ik roep de leden op om zichzelf beschikbaar te maken voor de vergadering, zodat de rust kan wederkeren”, aldus Marta Soares.

Voormalig medicus Varandas heeft er vertrouwen in dat De Carvalho binnen twee weken is vertrokken: “Wij zijn met duizenden…” De Carvalho heeft evenwel laten weten dat hij de ‘legitimiteit’ van de verkiezing niet erkent en sprak van ‘een atoombom voor de club’: “Dit is het meest trieste institutionele moment dat ik in mijn leven meemaak en ik geloof dat ik voor iedereen spreek.” In dat laatste vergist De Carvalho zich, want naast Varandas zijn ook prominente leden als Sousa Cintra, Daniel Sampaio, José Maria Ricciardi, Jaime Mourão-Ferreira, José de Pina en Manuel Moura do Santos tegen het aanblijven van De Carvalho. En het blijft waarschijnlijk niet bij die paar tegenstemmers. “Het enige goede nieuws voor de komende dagen moet zijn dat de voorzitter vertrekt. Deze man is een crimineel”, foeterde voormalig presidentskandidaat Dias Ferreira bij TV|24.

De Carvalho werd in maart door The Independent omschreven als ‘de Donald Trump van het Portugese voetbal’. De voorzitter heeft inderdaad een reputatie, want sinds zijn aantreden in maart 2013 is het eigenlijk nooit meer rustig geweest. Eerder dit seizoen haalde De Carvalho nog uit naar de eigen spelers, na de 2-0 nederlaag tegen Atlético Madrid. “Wat ik wilde zien: een gefocust team met toewijding en inzet. Een ploeg die defensief onberispelijk is en voorin doelpunten maakt. Wat ik heb gezien: een team met inzet, maar zonder verdediging. Sebastián Coates en Jérémy Mathieu deden het werk voor de aanvallers van Atlético. Fábio Coentrão en Dost willen de return in Alvalade niet spelen aangezien ze gele kaarten pakten die ze nooit hadden moeten pakken.” De Carvalho bekritiseerde verder aanvaller Fredy Montero en had ook geen goed woord over voor de tactiek van Jorge Jesus.

De spelersgroep kwam een dag later met een gezamenlijke reactie, die door een groot deel van de selectie via de sociale media werd verspreid. De Carvalho was daar zo boos over dat hij besloot om de negentien spelers die het bericht hadden gedeeld voor de wedstrijd tegen Paços de Ferreira te schorsen. Die schorsing draaide hij later terug, maar het kwaad was al geschied. Varandas vermoedt dat Dost, Bruno Fernandes, William Carvalho, Gelson Martins, Rui Patrício en Daniel Podence waarschijnlijk best bij Sporting hadden willen blijven als De Carvalho zijn spelers was blijven steunen in plaats van ze af te vallen. “Ik zou willen weten wat Bruno heeft gedaan om al die contractopzeggingen te voorkomen. Heeft hij de spelers gesproken zoals een man dat hoort te doen, namelijk door ze recht in de ogen te kijken?”

Benfica

“Ik heb enkel een voorzitter gezien die via een conferentie de spelers heeft toegesproken, en dan ook nog eens op de voor hem zo herkenbare manier: arrogant, provocerend en bedreigend. Dit is niet te begrijpen”, aldus Varandas tegenover Antena 1. Vrijwel alle Portugese media gaan ervan uit dat meer spelers hun contract eenzijdig zullen opzeggen en daarvoor hebben zij nog tot 15 juni de tijd. António Garcia Pereira, specialist in arbeidsrecht, denkt dat de voetballers sterk staan en acht het ‘praktisch onmogelijk’ dat Sporting in het gelijk wordt gesteld. Hij voegt er echter aan toe dat de rechtszaken, die in eerste instantie door de arbeidsrechter worden behandeld, veel tijd in beslag kunnen nemen. Gaat Sporting in beroep, dan is een termijn van anderhalf tot twee jaar denkbaar. De Carvalho heeft in ieder geval al aangekondigd dat hij de contractopzeggingen niet zal honoreren.

Wow... Bruno de Carvalho, de omstreden voorzitter van Sporting Portugal, heeft een privégesprek met de zaakwaarnemer van Bas Dost via WhatsApp op Facebook gezet. Vooralsnog wil Sporting niet meewerken aan contractontbinding. #dost #sporting #sportingportugal #liganos 3,687 vind-ik-leuks, 27 reacties - Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op Instagram: 'Wow... Bruno de Carvalho, de omstreden voorzitter van Sporting Portugal, heeft een privégesprek met...'

“Ik kan de fans garanderen dat de ontslagaanvragen op niets uitlopen. Dit kunnen we niet als een gegronde reden beschouwen. De argumenten zijn zo zwak dat deze procedures niet zullen worden uitgevoerd.” De Carvalho sprak op een persconferentie van ‘een grote gezamenlijke aanval’ en van ‘chantage’. Wel zei hij bereid te zijn om te vertrekken als de problemen daarmee verdwijnen: “Als de spelers die een ontslagverzoek hebben gestuurd, zeggen dat ze terugkomen als de voorzitter en de rest van de directie opstappen, dan stoppen we meteen. Maar dan moeten ze in de brief ook beloven dat als wij de verkiezingen van 23 mei winnen, ze ook blijven. Ik denk in ieder geval niet dat dit nog heel lang gaat duren.”

Ondertussen wordt er volop aan spelers getrokken. Benfica-voorzitter Luís Filipe Vieira heeft bevestigd dat hij ‘iets geks’ wil doen en spelers wil weghalen bij Sporting en volgens de Correio da Manhã heeft Benfica een voorakkoord bereikt met Bruno Fernandes en Gelson Martins. Laatstgenoemde is echter ook in beeld bij onder meer Arsenal. Daar de toekomst van de 29-jarige Dost ligt, wordt mogelijk de komende dagen duidelijk. De voormalig international van het Nederlands elftal ligt nu nog tot medio 2020 vast bij Sporting en zou in beeld zijn bij onder meer Sevilla, Newcastle United, Everton en CF América.