Avontuur lonkt voor Van Gaal: ‘Amerika is typisch iets voor hem’

Louis van Gaal verklapte zaterdag dat hij in gesprek is met zijn potentiële nieuwe werkgever. “Dit is zó op mijn lijf geschreven. Anders was ik de gesprekken ook niet aangegaan. Ik kan er ook wat mee winnen, dat gevoel heb ik.” Kees Jansma vermoedt dat de trainer in onderhandeling is met de Verenigde Staten.

Team USA zit zonder bondscoach sinds Bruce Arena in oktober opstapte. Zijn team eindigde na een nederlaag tegen hekkensluiter Trinidad & Tobago op de vijfde plaats in de kwalificatiegroep van Noord- en Midden-Amerika. De top drie plaatste zich rechtstreeks en de nummer vier, Honduras, mocht play-offwedstrijden spelen tegen Australië.

“Ik denk Amerika, dat zou goed kunnen”, zei Jansma dinsdag bij VI Oranje. “Daar zit Earnest Stewart, die kent hem heel goed en moet daar het voetbal omhoog krikken. Van Gaal zei: ‘ik ga iets doen wat ik nog niet eerder gedaan heb’. Dus misschien is het Amerika”, vervolgde de voormalig perschef van de KNVB.

“Dat is een enorm land met een enorm potentieel. Het is typisch iets voor Van Gaal om Amerika uit te willen dagen, dus dat zou zeker een mogelijkheid kunnen zijn.” Van Gaal vertelde eind april al dat hij een ‘niet te weigeren aanbieding’ heeft ontvangen.