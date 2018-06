Henry en Zidane schitteren met prachtige doelpunten in ‘Classic Match’

Het is precies twintig jaar geleden dat de nationale ploeg van Frankrijk het WK in de wacht sleepte. Het gastland won in 1998 in de finale met 0-3 van Brazilië en Zinédine Zidane (tweemaal) en Emmanuel Petit maakten de doelpunten. Dinsdagavond kwamen deze wereldkampioenen van Frankrijk weer even bij elkaar.

In het kader van de twintigste verjaardag van de WK-titel van 1998 draafden de oude les Bleus nog een keer op voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen ‘FIFA 98’, een elftal van niet-Fransen die er in 1998 ook al bij waren. Onder anderen Patrick Kluivert, Fernando Morientes, Slaven Bilic, Samuel Eto’o, Hristo Stoichkov, Edgar Davids en Francesco Toldo gaven acte de présence namens FIFA 98. Ook Usain Bolt deed mee.

Bij de Fransen deden geijkte namen als Zidane, Petit, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Thierry Henry en Youri Djorkaeff mee in de met 30.000 supporters volgepakte La Défense Arena in Parijs. Na acht minuten kwam FIFA 98 door een doelpunt van Fernando Morientes op voorsprong, maar die werd later weer weggepoetst. Henry scoorde na een prachtige schijnbeweging, en op aangeven van Zidane, de gelijkmaker: 1-1.

Vijf minuten na de pauze werd het 2-1 voor de Fransen: Zidane mocht aanleggen voor een vrije trap en verschalkte David James met een inzet die via de paal in het doel viel. Vijf minuten later deed de tegenstander wat terug via Gaizka Mendieta, maar halverwege de tweede helft stelde ‘Frankrijk 98’ de zege veilig. Voormalig verdediger Vincent Candela, die uitkwam voor onder meer AS Roma, scoorde eveneens na een vrije schop.