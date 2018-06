Martens maakt opnieuw het verschil: ‘We moeten meer laten zien’

Het Nederlands elftal had dinsdagavond 21 doelpogingen nodig om Slowakije op de knieën te krijgen. Het was Lieke Martens die in de tweede minuut van de blessuretijd met een krullend schot het verschil maakte. “Hij zat er lekker in”, glimlachte de aanvalster van Barcelona voor de camera van Veronica.

“Ik ben hartstikke blij dat hij er in de negentigste minuut nog in gaat, er zat heel venijn in dat schot. Je gaat maar door, blijft geloven en hebt gewoon meer kwaliteit dan Slowakije. Dan geeft dit wel een heel lekker gevoel”, aldus de 25-jarige Martens, die de wedstrijd als ‘lastig’ omschreef.

“Ik vind ook dat we meer hadden moeten laten zien dan we vandaag gedaan hebben. We zijn gewoon beter, dat moeten we uitdrukken in meer doelpunten.” Martens voerde tegen Slowakije overigens tien succesvolle dribbels uit en haar laatste resulteerde dus in de belangrijke treffer.

Oranje staat door de zegepraal met negentien punten uit zeven speelronden op de eerste plaats in de derde kwalificatiegroep voor het WK. Noorwegen volgt met vijftien punten, maar heeft een duel minder gespeeld. Op 4 september gaat Oranje op bezoek in Scandinavië.