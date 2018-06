‘Arsenal troeft Napoli en BVB definitief af en legt dertig miljoen op tafel’

Arsenal heeft Lucas Torreira binnen, zo verzekeren verschillende Italiaanse media dinsdagavond, waaronder La Gazzetta dello Sport. De Uruguayaanse middenvelder heeft bij Sampdoria een afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract staan, maar naar verluidt hebben de Italiaanse en Engelse club een overeenkomst gesloten van in totaal 30 miljoen.

Arsenal betaalt dus vijf miljoen euro meer dan nodig. Het wordt niet duidelijk waarom de deal voor een hoger bedrag is beklonken, maar gesuggereerd wordt dat de Londenaren zodoende het bedrag in termijnen zouden kunnen betalen. Na een laatste ontmoeting tussen het kamp van Torreira en Sampdoria zouden alle seinen op groen zijn gezet voor de miljoenentransfer.

In de komende 24 uur wordt naar verluidt de laatste details van de overgang besproken. In Londen ligt een vijfjarig contract klaar voor Torreira. Volgens verschillende media gaat de 22-jarige middenvelder annex drievoudig A-international ongeveer drie miljoen euro per jaar verdienen in het Emirates Stadium, exclusief bonussen. Napoli en Borussia Dortmund waren ook geïnteresseerd, maar vissen dus achter het net.

Manager Unai Emery heeft zodoende zijn volgende gewenste versterking bijna binnen. Eerder maakte Arsenal al melding van de komst van Stephan Lichtsteiner, die transfervrij overkomt van Juventus. Torreira staat sinds 2015 onder contract bij Sampdoria en speelde 74 duels voor de club, waarin hij 4 goals en 4 assists produceerde. De jongeling ligt nog tot medio 2022 vast in Italië.