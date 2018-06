Wonderschone treffer van Martens bezorgt Oranje overwinning

De dames van het Nederlands elftal hebben Slowakije op het nippertje verslagen. In het Abe Lenstra Stadion was de thuisploeg verreweg de bovenliggende partij, maar Mária Korenciová lag steevast in de weg. In de tweede minuut van de blessuretijd krulde Lieke Martens dan toch nog raak: 1-0. In de kwalificatiepoule voor het WK heeft Oranje negentien punten, vier punten meer dan Noorwegen.

Daniëlle van de Donk zou in de basis starten, maar moest vanwege hamstringklachten afhaken en stond haar plaats af aan Jill Roord. De Leeuwinnen begonnen sterk aan het duel en creëerden na dertien minuten de eerste serieuze kans: na een fraaie actie en dito steekpass van Martens gaf Desiree van Lunteren de bal voor, maar Shanice van de Sanden kon niet afwerken. Oranje domineerde, speelde steevast op de helft van de tegenstander en kwam achterin geen moment in de problemen. Toch kwam het team van Sarina Wiegman nauwelijks tot honderdprocentmogelijkheden.

Een voorzet van Van de Sanden werd uit het doel geslagen door de doelvrouw, Martens mikte over, een kopbal van Stefanie van der Gragt bleek te slap en Sherida Spitse, die haar honderdvijftigste interland speelde, schoot op slag van rust vanuit de tweede lijn rakelings naast. De oranjehemden verdienden een treffer, maar Slowakije nam de brilstand mee de kleedkamer in. In de tweede helft zorgde Oranje in de eerste minuten voor veel gevaar.

Een knal van Roord vanaf de rand van de zestien werd uit het doel geranseld door de keepster en even later mikte Lineth Beerensteyn in kansrijke positie over. Oranje bleef een gaatje zoeken in de verdediging: Roord mikte na 65 minuten naast en elf minuten voor tijd stuitte Beerensteyn andermaal op Korenciová. Oranje had een zege nodig omdat achtervolger Noorwegen nog een duel te goed heeft en bleef drukken. In de 92e minuut maakte Martens het verschil: ze trok vanaf links naar binnen en krulde prachtig raak.