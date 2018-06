Monaco en Atlético melden principeakkoord over Lemar

Thomas Lemar ruilt AS Monaco in voor Atlético Madrid. De clubs melden dinsdagavond officieel dat zij een principeakkoord met elkaar hebben bereikt en dat de deal ‘de komende dagen’ moet worden afgerond. Details over de overeenkomst zijn nog niet duidelijk gemaakt, maar naar verluidt ligt er een vijfjarig contract klaar voor de Frans international.

Lemar ligt nu nog voor twee seizoenen vast in Stade Louis II, maar los Colchoneros zijn dus van plan het contract van de twaalfvoudig international af te kopen. Téléfoot meldt dat het om een bedrag van 65 miljoen euro gaat, terwijl andere media spreken over 60 miljoen. Lemar zou hiermee na Kylian Mbappé, James Rodríguez en Anthony Martial de vierde duurste uitgaande transfer van de Monegasken zijn.

De Fransman wordt al een jaar lang gelinkt met een uitgaande transfer, waarbij onder meer Arsenal en Liverpool werden genoemd als mogelijke bestemmingen. Lemar gaf al aan dat hij graag en stap hogerop wilde maken: "Ik ben hard blijven werken zodat de clubs in de volgende transferperiode voor mij zouden terugkomen. Ik sta voor alle aanbiedingen open, want ik ben een profvoetballer. Ik sluit geen enkele deur."

Lemar speelt sinds medio 2015 voor Monaco, nadat de Monegasken ruim vier miljoen euro betaalden aan SM Caen. De 22-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelde sindsdien 127 wedstrijden voor de club, met 22 doelpunten en 32 assists als resultaat. Momenteel bereidt Lemar zich met de nationale ploeg van Frankrijk voor op het aanstaande WK, waar het land het in de groepsfase opneemt tegen Australië, Peru en Denemarken.