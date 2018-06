Bondscoach vergeet namen topspelers uit PL: ‘Ik weet zijn naam niet’

Costa Rica had maandagavond niets in te brengen tegen het sterk opererende België. Hoewel Bryan Ruiz de ploeg nog op voorsprong zette, waren de Rode Duivels goed genoeg om de 0-1 achterstand om te buigen in een 4-1 overwinning. Na afloop was de bondscoach van Costa Rica het gesprek van de dag, aangezien hij de namen van enkele bekende spelers niet wist op te noemen.

Eden Hazard was zeer belangrijk voor België, aangezien de spelmaker van Chelsea bij meerdere goals betrokken was. "Die nummer tien van België deed ons echt pijn. Hij was erg beweeglijk en benutte de ruimtes voortdurend. Ik weet zijn naam niet", zei Oscar Ramirez op de persconferentie, geciteerd door verschillende buitenlandse media.

Bij een vraag van een journalist wie de beste spelers zijn van Zwitserland, tegenstander van Costa Rica op het WK, antwoordt Ramirez: "Die kleine. Wat is zijn naam ook weer?", verwees hij naar Xherdan Shaqiri. Ook Harry Kane wist de trainer niet bij naam te noemen: "Engeland heeft die sterke aanvaller, die centrumspits. Ik kan zijn naam niet herinneren", waarna Ruiz de trainer souffleerde.