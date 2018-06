‘Ik vroeg Koeman: ‘kun je het bondscoachschap niet combineren?’

Hans van Breukelen staat achter de beslissing van de KNVB om in zee te gaan met Ronald Koeman. De oud-doelman stapte in juni op als technisch directeur en acht maanden later werd Koeman gepresenteerd als bondscoach. Van Breukelen had de 55-jarige Koeman zelf eerder ook al gepolst.

“Ik heb hem benaderd toen hij nog coach was van Everton. Louis van Gaal was onze eerste keuze, maar hij wilde niets meer in de voetballerij doen”, aldus Van Breukelen in een interview met Helden Magazine. “Daarna heb ik Ronald gebeld en zei: ‘ik hoef het eigenlijk niet te vragen, maar zou je het bondscoachschap niet kunnen combineren?’.”

“Hij antwoordde: ‘ik eis honderd procent commitment van m'n spelers, dan moet ik die zelf ook geven’”, aldus de voormalig sportbestuurder. Koeman werd in december ontslagen bij Everton en bleek daardoor alsnog beschikbaar voor de Nederlandse voetbalbond. De 78-voudig international moet de nationale ploeg naar het EK van 2020 zien te loodsen.

Van Breukelen noemt Koeman ‘de juiste man op de juiste plek’: “Hij is ook realistisch. Het gaat bij hem om winnen, ten koste van alles. Bovendien stapt hij op een gunstig moment in: hij kan rustig bouwen aan een nieuw team.” De eerstvolgende interland van Oranje staat voor 6 september op het programma, want dan oefent men tegen Peru.