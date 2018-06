Barcelona verlengt contract van talent: afkoopsom van 100 miljoen

Carles Pérez blijft bij Barcelona. De twintigjarige rechtsbuiten heeft zijn contract tot medio 2020 verlengd, met een optie op twee extra seizoenen. In de arbeidsovereenkomst is een gelimiteerde transfersom van honderd miljoen euro opgenomen, zo maakt de club uit Catalonië officieel bekend.

Pérez had een aflopende verbintenis en ontving volgens Mundo Deportivo een aanbieding van Benfica, maar heeft er dus voor gekozen om in La Masía te blijven. Pérez maakte in 2012 de overstap van Espanyol naar Barcelona en wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal van trainer Ernesto Valverde.

De linkspoot speelde dit seizoen in LaLiga2 27 wedstrijden voor Barcelona en daarin was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. In de UEFA Youth League maakte Pérez in negen wedstrijden zeven doelpunten.