Toptalent van Real gelinkt aan Napoli: ‘Momenteel is de coach een probleem’

Achraf Hakimi wordt de laatste weken in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid, waarbij Napoli volgens Italiaanse media een gegadigde kan zijn voor de Marokkaans verdediger. De zaakwaarnemer van Hakimi laat echter aan Radio Kiss Kiss Napoli weten dat zijn cliënt voor lange tijd vastligt in het Santiago Bernabéu en dat een transfer niet aanstaande is.

Dinsdagmiddag maakte de Spaans grootmacht wereldkundig dat Julen Lopetegui de opvolger van de inmiddels vertrokken Zinédine Zidane zal worden bij Real. De trainer, momenteel nog actief als bondscoach van Spanje, tekent voor drie jaar in de Spaanse hoofdstad. Belangenbehartiger Alejandro Camano stelt dat de toekomst van Hakimi ook afhangt van de ideeën die Lopetegui over zijn cliënt heeft.

"Momenteel is de coach een probleem", stelt de zaakwaarnemer. "We moeten nog weten wat de intenties van de nieuwe trainer zullen zijn. Als we zijn plannen kennen, kunnen we praten over spelers, over verhuurperiodes en over verkopen. Hakimi heeft nog een lang contract bij Real Madrid, dat loopt binnenkort niet af. Hij heeft vorig jaar namelijk voor vijf jaar getekend."

"Hakimi is tot nu toe erg betrokken geweest bij de plannen van Real. Napoli is een geweldige club. Het zou een voorrecht voor Achraf zijn om het blauwe shirt te dragen. Maar ik heb nog niets gehoord van Cristiano Giuntoli (sportief directeur van Napoli, red.)", besluit Camano. De negentienjarige Hakimi kan zich deze zomer mogelijk in de kijker spelen, want de jongeling is opgenomen in de WK-selectie van Marokko.