Van den Berg stelt zich na ‘diepe pijn’ weer beschikbaar voor Oranje

Mandy van den Berg wil terugkeren bij het Nederlands elftal. De 27-jarige verdedigster van Valencia zette na het gewonnen EK in eigen land voorlopig een punt achter haar interlandcarrière, maar zegt spijt te hebben van die beslissing.

“Ik wil graag een vervolg geven aan mijn verhaal bij het Nederlands elftal. Ik wil graag bij het team zijn en hoop op een vervolg”, aldus Van den Berg dinsdag voor de camera van Veronica. Ze heeft haar besluit weken geleden kenbaar gemaakt bij Sarina Wiegman, maar de bondscoach besloot haar niet op te roepen.

Van den Berg raakte gedurende het EK haar basisplaats kwijt: “Ik heb het zwaar gehad met de onverwachte persoonlijke teleurstelling. De pijn zit nog diep en die moet ik eerst een plek geven”, vertelde de negentig voudig international aan de NOS.

Van den Berg maakte in 2007 de overstap van RKVV Westlandia naar ADO Den Haag en speelde later voor Vitssjo GIk en LSK Kvinner FK in Zweden en Noorwegen. Daarna voetbalde ze naar Liverpool en Reading, maar bij the Royals liet ze haar contract ontbinden. In januari tekende ze bij Valencia.