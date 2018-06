Verbazing over transfer Kluivert: ‘De vraag is of hij klaar is voor de Serie A’

Justin Kluivert verkast voor minimaal achttien miljoen euro van Ajax naar AS Roma en dat is een opvallende transfer volgens David Endt. De voormalig teammanager van de Amsterdammers dicht de negentienjarige aanvaller veel kwaliteiten toe, maar weet tegelijkertijd dat er veel van spelers wordt gevraagd in Italië, met name in fysiek opzicht.

Endt spreekt in gesprek met FOX Sports van een 'zeer opmerkelijke' transfer. "Ik had niet gedacht dat Roma zover over de grens zou kijken. Ze hebben een technisch directeur, Monchi, die van Sevilla komt. Hij heeft daar uitstekend werk verricht de afgelopen zeven jaar. Hij gaat dat nu bij Roma opnieuw doen. Hij heeft als doel om Roma te verjongen. Dan zie je een speler als Justin Kluivert, waarvan de klasse en begaafdheid onmiskenbaar aanwezig is. De vraag is of hij klaar is voor de Serie A."

Kluivert heeft wel wat weg van zijn vader Patrick, aldus Endt. "Het is een zelfbewuste jongeman, dat was zijn vader ook. Die ging al heel jong weg bij Ajax. In 1995 drukte hij zijn stempel. Twee jaar later was hij weg. Hij ging naar AC Milan en van Milan naar Barcelona. Het zit een beetje in de familie om eigenzinnig te zijn in de keuzes. Er zit een sterk willend karakter achter. Het kan zomaar goed zijn."

De jongeling, die maandagavond naar Italië vloog om de transfer af te ronden, tekent in Rome naar verluidt een vijfjarig contract met een startsalaris van anderhalf miljoen euro. "Het zal niet even makkelijk voor hem zijn, maar het is des Kluiverts om niet altijd de makkelijkste weg naar de top te zoeken", aldus Endt. "Hij kán voetballen, dat is de basis. Wat daarna gebeurt, we gaan het zien."