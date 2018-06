‘Atlético en Monaco sluiten akkoord voor zestig miljoen euro’

Thomas Lemar gaat aan de slag bij Atlético Madrid. l’Équipe meldt dinsdag dat de club uit LaLiga met AS Monaco een akkoord heeft bereikt over een transfer van de linksbuiten. De 22-jarige Lemar gaat waarschijnlijk voor vijf jaar tekenen.

Lemar ligt nu nog voor twee seizoenen vast in Stade Louis II, maar die arbeidsovereenkomst lijkt voor zestig miljoen euro te worden afgekocht. Als dat bedrag klopt, dan wordt de twaalfvoudig international van Frankrijk na Kylian Mbappé, James Rodríguez en Anthony Martial de vierde duurste uitgaande transfer van de Monegasken.

Lemar liet in maart aan Téléfoot al weten dat hij een transfer in de zomer niet zou uitsluiten: “Ik ben hard blijven werken zodat de clubs in de volgende transferperiode voor mij zouden terugkomen. Ik sta voor alle aanbiedingen open, want ik ben een profvoetballer. Ik sluit geen enkele deur.”

Arsenal was een van de verenigingen die eerder in de markt was voor Lemar en manager Arsène Wenger bevestigde ook een bod op de linkspoot te hebben uitgebracht: “Hij besloot om in Monaco te blijven. Honderd miljoen euro voor Lemar? Ja, dat klopt allemaal. Ik wilde hem hebben. Maar we komen nog wel bij hem terug.”