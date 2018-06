Blom ziet uitblinker Lewandowski imponeren in uitzwaaiwedstrijd

Polen heeft dinsdag de laatste wedstrijd richting het WK op eenvoudige wijze weten te winnen. In het PGE Narodowy in Warschau had de thuisploeg geen kind aan Litouwen: 4-0. Robert Lewandowksi was de grote man aan de kant van de WK-ganger. De spits van Bayern München maakte de eerste twee treffers van de avond.

De Litouwers hadden geen grip op Lewandowksi, die na negentien minuten spelen de score opende door de bal tegen de touwen te schieten. Na een halfuur spelen was het weer raak voor de aanvoerder, maar hiervoor had hij wel de hulp van scheidsrechter Kevin Blom nodig. De vrije trap van de spits belandde via de lat achter de doellijn, maar pas nadat Blom de beelden had bekeken op aangeven van de videoscheidsrechter werd het doelpunt toegekend.

Doelman Lukasz Fabianski wist met enkele ingrepen de nul te houden namens Polen. Na de thee bleven de bezoekers achter de feiten aanlopen. Grzegorz Krychowiak leek de 3-0 te produceren, maar de goal van middenvelder werd afgekeurd. Even later was het wel raak voor Polen: via Lukasz Teodorczyk en Bartosz Bereszynski kwam het speelgerei terecht bij Dawid Kownacki, die scoorde: 3-0.

De afgang voor Litouwen was nog niet compleet, want vlak voor tijd maakte Jakub Blaszczykowski er nog 4-0 van. De routinier mocht van elf meter aanleggen en faalde niet. Door de ruime thuiszege reist Polen met een goed gevoel af naar het WK. In Rusland neemt het Oost-Europese land het eerst op tegen Senegal (19 juni), waarna confrontaties met Colombia (24 juni) en Japan (28 juni) volgen.