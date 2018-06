Fenerbahçe zwaait voormalig concurrent van Van Persie en Janssen uit

José Fernando Viana de Santana, beter bekend als Fernandão, vertrekt na drie seizoenen bij Fenerbahçe. De club uit Aziatisch Istanbul maakt bekend dat men met Al-Wehda een akkoord heeft bereikt over een transfer van de aanvaller.

De Braziliaan had nog een contract voor één seizoen en dus heeft de club uit Mekka een transfersom moeten betalen, maar het is onduidelijk hoe hoog die is. Al-Wehda werd dit seizoen kampioen van de tweede afdeling van Saudi-Arabië en speelt in het komende voetbaljaar dus in de Saudi Professional League.

Al-Wehda wordt getraind door de vijftigjarige Egyptenaar Adel Abdelrahman en heeft onder anderen Emre Çolak onder contract staan. Deze 27-jarige middenvelder speelde vier interlands voor Turkije en kwam eerder uit voor Deportivo la Coruña en Galatasaray.

De 31-jarige Fernandão maakte in 2015 de overstap van Bursaspor naar Fenerbahçe en was in Kadiköy concurrent van achtereenvolgens Robin van Persie en Vincent Janssen. In 104 wedstrijden maakte de spits 50 doelpunten, maar hij won geen prijzen met Fenerbahçe.