Wolves gaan Premier League in met 61-voudig international Mexico

Raúl Jiménez is komend seizoen te bewonderen in de Premier League. Wolverhampton Wanderers maakt bekend dat men de 27-jarige aanvaller huurt van Benfica.

Wolverhampton betaalt drie miljoen euro voor de huur en heeft een (niet verplichte) optie tot koop bedongen van 38 miljoen euro. O JOGO schreef zondag al dat Jiménez meer dan een miljoen netto gaat verdienen bij de promovendus. De 61-voudig international van Mexico, 13 doelpunten, is de eerste aanwinst voor komend seizoen voor het team van manager Nuno Santo.

Jiménez begon zijn loopbaan bij América en na een seizoen voor Atlético Madrid te hebben gespeeld, maakte hij in de zomer van 2015 voor een transfersom van 22 miljoen de overstap naar Benfica. In dienst van de club uit Lissabon kwam hij tot 31 doelpunten en 15 assists in 120 wedstrijden.

Jiménez, wiens contract in het Estádio da Luz nog tot medio 2020 doorloopt, is een cliënt van Jorge Mendes. De Portugese superzaakwaarnemer doet veel zaken met Wolverhampton en bracht eerder Ivan Cavaleiro, Rúben Neves, en Hélder Costa naar het Molineux Stadium.