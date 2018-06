Saymak verlaat PEC Zwolle en tekent voor drie jaar in Süper Lig

Mustafa Saymak is speler van Rizespor. De middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen, meldt de kampioen van de 1. Lig via de officiële kanalen. Saymak komt transfervrij over van PEC Zwolle.

De Stentor kondigde de transfer eerder op de dinsdag reeds aan. De regionale krant meldde tevens dat de 25-jarige Saymak in de belangstelling stond van clubs uit Israël, Italië en Nederland, maar dat hij mede vanwege een (forse) financiële verbetering voor het avontuur in Rize heeft gekozen.

Voetbalzone.nl op Instagram: "Transfer! Mustafa Saymak verlaat PEC Zwolle transfervrij voor een driejarig avontuur in Turkije. De juiste club voor hem? #dtv #rizespor..." 475 vind-ik-leuks, 4 reacties - Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op Instagram: 'Transfer! Mustafa Saymak verlaat PEC Zwolle transfervrij voor een driejarig avontuur in Turkije. De...'

Saymak, die ook sprak met technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse, komt uit de jeugdopleiding van PEC en debuteerde in 2011 in de Jupiler League voor het eerste. De afgelopen zeven jaar speelde de clubtopscorer van het voorbije seizoen bijna 150 competitiewedstrijden voor De Blauwvingers. Saymak won met de club de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Saymak gaf eerder al aan dat vertrekken bij Zwolle pijn doet: “Ik ga de club nu verlaten en dan hakt dat er wel een beetje in. In Nederland wordt het hem niet. Wanneer het duidelijk gaat worden, weet ik ook niet. Ik weet niet hoe het er aan toegaat in het buitenland, dus dat vind ik wel een beetje spannend. Maar ik laat het gewoon op me afkomen en dan zie ik het wel.”