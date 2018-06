Huddersfield trekt na komst Kongolo miljoenen uit voor Egyptenaar

Ramadan Sobhi vervolgt zijn loopbaan bij Huddersfield Town. The Terriers nemen de 21-jarige linksbuiten voor zesenhalf miljoen euro over van Stoke City en beide clubs hebben de transfer via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt.

Sobhi, die zich met Egypte voorbereidt op het WK in Rusland, maakte in de zomer van 2016 de overstap van Al-Ahly naar Stoke. In dienst van the Potters kwam de 26-voudig international tot drie doelpunten en drie assists in 46 officiële wedstrijden. Voor het Huddersfield van David Wagner is Sobhi na Terence Kongolo, Florent Hadergjonaj, Jonas Lössl en Ben Hamer de vijfde aanwinst van deze zomer.

“Ik ben erg blij dat we Ramadan kunnen verwelkomen”, reageert manager Wagner op de website van Huddersfield. “Hij is een echt talent dat voor een 21-jarige speler al veel heeft bereikt. Hij past bij de identiteit van de club: hij is technisch, direct en handelt snel. Hij heeft bovendien nog veel ruimte voor verbetering, dus daar kijken we naar uit.”

“We kijken er zeer naar uit om op het trainingsveld hard te werken met Ramadan en zullen hem iedere kans bieden om succesvol te worden bij Huddersfield”, besluit de trainer. Sobhi werd in 2016 nog in verband gebracht met Feyenoord, maar sportief directeur Sayed Abdel-Hafiz van Al-Ahly ontkende dat de club uit Rotterdam een bod op Sobhi had uitgebracht.