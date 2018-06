KNVB stemt op bid Marokko voor WK 2026: ‘Sportieve en morele plicht’

De KNVB zal woensdag op het bid van Marokko voor het organiseren van het WK voetbal in 2026 stemmen. Voorzitter Michael van Praag laat via de officiële kanalen weten dat de Nederlandse voetbalbond de voorkeur geeft aan het voorstel van het Noord-Afrikaanse land boven het gezamenlijke bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

“We voelen ons verbonden met Afrika en Marokko”, legt hij uit. “We willen iets terug doen voor al het mooie wat Afrika en Marokko ons Nederlandse voetbal in de afgelopen jaren gebracht hebben. We tonen hiermee dankbaarheid voor wat Mike Obiku, Nwankwo Kanu, Kalusha Bwalya, Karim el Ahmadi, Hakim Ziyech, Ibrahim Afellay en alle andere spelers met Afrikaanse roots in ons voetbal hebben laten zien.”

Secretaris-generaal Gijs de Jong, samen met Van Praag aanwezig op het 68e FIFA-congres in Moskou, geeft aan dat de KNVB hiermee ook voor loyaliteit aan ‘een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving, namelijk aan de in Marokko wortelende gemeenschap’, kiest: “Die loyaliteit is een logisch gevolg van het streven van de KNVB naar diversiteit op alle fronten in onze samenleving.”

“We zien het daarom naast een sportieve ook als een morele verplichting om voor Marokko te stemmen”, sluit hij af. Marokko vreesde in een eerder stadium nog dat het bid van het land aan de kant zou worden geschoven omdat de FIFA tijdens de procedure de criteria voor speelsteden aanscherpte. Inspecteurs van de wereldvoetbalbond gaven begin deze maand echter toch groen licht voor het voorstel.