Voetbalminnend Frankrijk houdt adem in na uitvallen Mbappé

Frankrijk speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd op het WK, maar het is de vraag of Kylian Mbappé dat duel mee kan maken. De jonge aanvaller van Paris Saint-Germain haalde dinsdagmiddag het einde van de training namelijk niet en in zijn thuisland wordt gevreesd dat hij niet op tijd hersteld zal zijn voor de start van het eindtoernooi in Rusland.

Mbappé kreeg op de training een tik op zijn enkel van Adil Rami en verliet vervolgens hinkend het veld. Over de ernst van de kwetsuur is nog niets bekend en geheeld voetbalminnend Frankrijk wacht gespannen op meer duidelijk over de blessure van de negentienjarige spits, die ondanks zijn jonge leeftijd op een basisplaats leek te mogen rekenen.

Mbappé speelde tot nu toe vijftien interlands voor les Bleus, waarin hij vier keer wist te scoren. Afgelopen zaterdag nam hij nog het enige Franse doelpunt voor zijn rekening in het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen de Verenigde Staten. Bondscoach Didier Deschamps heeft verder onder meer Antoine Griezmann en Olivier Giroud als opties voor in de punt van de aanval.