Griezmann laat onduidelijkheid voortduren: ‘Niet het juiste moment’

Antoine Griezmann kondigde enkele weken geleden aan nog voor de start van het WK duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst en verwacht werd dat de Fransman dinsdagmiddag op een persconferentie zou onthullen of hij bij Atlético Madrid blijft, of naar bijvoorbeeld Barcelona vertrekt. De aanvaller van les Bleus liet de massaal toegestroomde pers echter in verwarring achter.

“Het spijt me heel erg. Ik weet dat jullie er allemaal op zitten te wachten, maar ik zal vandaag nog niets zeggen over mijn toekomst. Ik heb de beslissing al wel genomen, maar dit is niet het juiste moment of de juiste plaats om het daarover te hebben. Ik ben rustig en volledig gefocust op het WK. Ik voel me goed en dat is het belangrijkste voor mij”, liet hij optekenen.

Barcelona leek enkele maanden geleden nog de nieuwe werkgever te worden van Griezmann en de Catalanen zijn bereid om aan de transferclausule van honderd miljoen euro die hij in zijn contract bij Atlético Madrid heeft staan te voldoen. In de afgelopen weken nemen de geruchten echter toe dat de aanvaller heeft besloten in het Wanda Metropolitano te blijven en los Colchoneros zouden hem zelfs een nieuw contractvoorstel, tegen een jaarsalaris van 23 miljoen euro, hebben voorgeschoteld.

Ploeggenoot Koke gaf eerder op de dinsdag tijdens een persconferentie van de Spaanse nationale ploeg aan te hopen dat Griezmann in Madrid blijft: “We willen dat hij hier doorgaat omdat hij een contract heeft en iedereen blij met hem is. Hij is een complete speler, maar het is zijn beslissing. Als hij blijft zal dat voor veel vreugde zorgen, maar als hij vertrekt gaat het leven ook door.”