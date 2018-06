Spaanse bondscoach Lopetegui volgt Zidane op bij Real Madrid

Real Madrid heeft een opvolger gevonden voor de vorige week vertrokken Zinédine Zidane. De Koninklijke maakt dinsdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Julen Lopetegui, de bondscoach van Spanje, na het WK aan de slag gaat in het Santiago Bernabéu. De 51-jarige oefenmeester zal voor drie jaar tekenen bij de Champions League-winnaar.

Real Madrid was naarstig op zoek naar een nieuwe trainer sinds het vertrek van Zinédine Zidane. De Fransman besloot na enkele succesvolle jaren waarin drie keer de Champions League werd behaald om Real te verlaten. Sindsdien passeerden verschillende namen de revue in de Spaanse media, onder wie Mauricio Pochettino, Guti, Massimiliano Allegri en Maurizio Sarri.

Lopetegui, die onlangs zijn contract met de Spaanse bond verlengde tot medio 2020, werd echter nauwelijks genoemd in de Spaanse media, waardoor het bericht van Real voor velen als een verrassing komt. De Spanjaard is al twee jaar bondscoach van Spanje en was eerder actief bij FC Porto, het tweede elftal van Real Madrid en Rayo Vallecano. Als doelman kwam Lopetegui uit voor onder meer Real en Barcelona.

De Spaanse grootmacht staat een drukke zomer te wachten, want onder meer Cristiano Ronaldo, Gareth Bale en Mateo Kovacic worden gelinkt met een uitgaande transfer. Daarnaast worden ook diverse spelers al maandenlang in verband gebracht met een miljoenentransfer naar Real, zoals Robert Lewandowski, Neymar en Mohamed Salah.