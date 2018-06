FC Emmen slaat slag bij PEC Zwolle: ‘Kans op minuten groter bij Emmen’

Wouter Marinus maakt deze zomer de overstap van PEC Zwolle naar FC Emmen, zo melden de Blauwvingers dinsdag via de officiële kanalen. De middenvelder tekent bij de promovendus een contract voor twee seizoenen. Marinus speelde in vier jaar 63 wedstrijden voor Zwolle, waarin hij 6 keer het net wist te vinden.

“Ik heb een fijne tijd in Zwolle gehad. Deze club gaat mij aan het hart, hier heb ik mogen debuteren in de Eredivisie en hele mooie wedstrijden gespeeld. De afgelopen periode was voor mij persoonlijk wat minder rooskleurig, omdat ik door de nodige blessures veel langs de lijn heb gestaan”, laat Marinus weten op de clubsite van Zwolle.

“In Emmen is de kans op speelminuten voor mij nu dan ook groter dan in Zwolle, vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt. Ik wil mijn teamgenoten en staf, supporters, sponsoren, medewerkers, vrijwilligers en de mensen van het spelershome, via deze weg bedanken voor de steun de afgelopen jaren”, besluit de middenvelder. Emmen versterkte zich eerder al met Jason Bourdouxhe.