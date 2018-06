‘ADO ziet veeleisende verdediger FC Twente mogelijk inruilen voor Serie A’

FC Twente degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie door als laatste te eindigen in de hoogste profdivisie. Verschillende spelers zijn op weg naar de uitgang bij de Tukkers en ook Hidde ter Avest gaat Enschede verlaten. Een avontuur in de Serie A lonkt, want de 21-jarige rechtsback staat naar verluidt op de radar van Udinese.

Twente besloot de optie in het contract van Ter Avest niet te lichten, waardoor de verdediger kan uitkijken naar een nieuwe werkgever. ADO Den Haag was ook geïnteresseerd in de diensten van de jongeling, maar volgens onder meer Voetbal International waren de salariseisen van de verdediger van Twente te gortig voor de club uit de Hofstad.

TC Tubantia meldt dinsdag dat Ter Avest zich in de kijker heeft gespeeld bij Udinese, dat al jarenlang een vaste waarde in de Serie A is. Afgelopen seizoen eindigde Udinese na een bewogen jaar op de veertiende plaats in de hoogste Italiaanse afdeling. Bij Udinese kan Ter Avest in verdediger Bram Nuytinck een landgenoot treffen.