‘Doorbraak in deal Dumfries; Lammers en Floranus naar Heerenveen’

Denzel Dumfries is dicht bij een transfer van SC Heerenveen naar PSV, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag. Sam Lammers, die de laatste tijd in verband wordt gebracht met onder meer Heracles Almelo, PEC Zwolle, VVV-Venlo en FC Emmen, maakt in dat geval de omgekeerde overstap, zo claimt het weekblad.

De transfer van rechtsback Dumfries leek lange tijd niet gerealiseerd te kunnen worden, aangezien PSV en Heerenveen het niet eens konden worden over hoogte van de transfersom. De reeds vertrokken technisch manager Marcel Brands stelde dat hij een deal niet meer zag gebeuren. Maar nu is een opening aanstaande, zo klinkt het. Lammers gaat namelijk op huurbasis naar Friesland, waarschijnlijk als onderdeel van de transfer van Dumfries.

Heerenveen wilde Lammers het liefst kopen, maar daar werkte PSV niet aan mee. De naderende overstap van Dumfries betekent goed nieuws voor Sherel Floranus, zo stelt Voetbal International. De back van Sparta Rotterdam zal op korte termijn door Heerenveen worden gepresenteerd als opvolger van de 22-jarige Dumfries.

Dat Lammers uiteindelijk naar Heerenveen verkast, komt enigszins als een verrassing. De spits werd maandagavond nog gespot in het Polman Stadion, het stadion van Heracles. Lammers, 21 jaar, speelde de afgelopen seizoenen vooral bij Jong PSV, maar maakte ook al zijn debuut in de Eredivisie. Hij is de all time-topscorer van de beloftenploeg van de Eindhovenaren, met dertig goals.