Ziyech kan 3,2 miljoen euro per jaar gaan verdienen

Promovendus Cardiff City heeft de eerste versterking zo goed als binnen. The Bluebirds hebben met Norwich City een akkoord bereikt over Josh Murphy, die voor twaalf miljoen euro moet worden overgenomen. (Daily Mail)

(Pagine Romaniste)

De spelmaker is zelf al rond meten kan in Rome 3,2 miljoen euro per jaar gaan verdienen.