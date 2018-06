RB Leipzig bezorgt River Plate winst van elf miljoen euro na één seizoen

RB Leipzig heeft zich weten te versterken met Marcelo Saracchi, zo maken die Roten Bullen dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige linksback komt voor naar verluidt 13,5 miljoen euro over van River Plate en heeft in Leipzig zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract.

De international van Uruguay Onder-20 was pas één seizoen actief voor de Argentijnse recordkampioen, die hem in augustus 2017 voor een dikke twee miljoen euro oppikte bij Danubio FC. Afgelopen seizoen maakte de verdediger dusdanig veel indruk dat Leipzig besloot om de portemonnee te trekken en hem na Nordi Mukiele de tweede aankoop voor het aankomende seizoen te maken.

Saracchi is opgetogen door zijn overstap naar de Bundesliga: “Ik ben blij dat ik volgend seizoen het shirt van RB Leipzig mag dragen. Ik heb de ontwikkeling van de club sinds zij op het hoogste niveau spelen gevolgd en het heeft veel indruk gemaakt dat zo’n jong team furore heeft gemaakt in een van de beste competities ter wereld. Ik houd van de agressieve en offensieve speelstijl en verheug mij op deze uitdaging in Europa.”

Ook technisch directeur Ralf Rangnick is tevreden met de deal: “Marcelo Saracchi is een jonge, snelle linksback, die zich in zijn eerste seizoen in Argentinië met sterke optredens meteen heeft weten te onderscheiden. Daarnaast heeft hij zijn kwaliteiten in zijn vele interlands (24, red.) met Uruguay Onder-20 laten zien en ons overtuigd. Hij pas door zijn instelling en potentie goed in onze filosofie.”