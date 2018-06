Feyenoord bevestigt: Basacikoglu verlaat De Kuip en strijkt neer in Turkije

Bilal Basacikoglu vertrekt na vier seizoenen bij Feyenoord, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De aanvaller heeft een contract voor drie jaar getekend bij het Turkse Kayserispor. In totaal speelde Basacikoglu 103 wedstrijden in het shirt van de Rotterdammers, waarin hij 7 keer het net wist te vinden.

De 23-jarige aanvaller is een driejarig contract overeengekomen met Kayserispor, nadat de Turkse club eerder al overeenstemming met Feyenoord had bereikt over de voorwaarden van zijn overgang. Feyenoord nam de aanvaller in 2014 over van SC Heerenveen, maar hij wist in De Kuip nooit een vaste waarde te worden. "Bilal had wat ons betreft zeker nog bij Feyenoord kunnen blijven", stelt technisch directeur Martin van Geel op de clubsite.

"We hebben er echter begrip voor dat hij na een aantal jaren als vaak waardevolle invaller elders wil proberen een basisplek te veroveren. Als er dan een behoorlijk bod gedaan wordt, dwarsbomen wij hem zeker niet. We gunnen hem deze kans en wensen Bilal alle succes toe in Turkije", besluit Van Geel. Basacikoglu won met Feyenoord vier prijzen: het kampioenschap in 2017, de KNVB Beker in 2016 en 2018 en de Johan Cruijff Schaal in 2018.

"Natuurlijk had ik gehoopt tot een vaste waarde uit te groeien in De Kuip, maar ik ben blij dat ik toch mijn bijdrage heb kunnen leveren in de succesvolle afgelopen jaren”, zegt de buitenspeler, die naar verluidt voor een miljoen euro naar Kayserispor verkast. "Het was vooral fantastisch om onderdeel te zijn van het team dat de supporters eindelijk weer eens de landstitel kon bezorgen."