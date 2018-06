Voorzitter deelt WhatsApp-gesprek van agent Dost: ‘Bas is kapot’

Bruno de Carvalho, de voorzitter van Sporting Portugal, heeft op Facebook een WhatsApp-conversatie met Gunther Neuhaus, de belangenbehartiger van Bas Dost, openbaar gemaakt. De spits diende maandag net als vijf ploeggenoten bij de clubleiding een verzoek in om zijn contract te laten ontbinden, nadat vijftig hooligans de spelers hebben belaagd. Dost liep een hoofdwond op bij de confrontatie.

De Carvalho heeft nu een gesprek met Neuhaus op Facebook geplaatst. Daarin laat de voorzitter zien dat hij bij de zaakwaarnemer informeerde over de situatie van Dost, aangezien de omstreden preses via de krant meekreeg dat Dost alleen zou blijven als hij weg zou gaan. “Hi Bruno, het enige wat ik nu kan zeggen is het volgende”, repliceert Neuhaus.

“Bas is kapot. Dit had nooit mogen gebeuren. Dit is wreed en onrechtvaardig, hij verdient dit niet. Hij vertrouwt niemand meer momenteel. Nu is hij op vakantie en daarna ga ik met hem praten over de situatie. We zullen nu geen statement aan de pers geven”, aldus Neuhaus. Naast Rui Patrício, Daniel Podence, Bruno Fernandes, William Carvalho, Gelson Martins en Dost gaan naar verluidt ook Jeremy Mathieu, Rodrigo Battaglia en Marcos Acuña een verzoek tot contractontbinding indienen.

De Carvalho liet eerder al weten dat Dost en consorten weinig kans maken: "Ik heb de zaak van Bas Dost nog niet bekeken. Maar op basis van de eerste vijf zaken geloof ik dat er ook bij de zesde geen poot is om op te staan. Wij zijn niet gek." Ook in het WhatsApp-bericht verdedigt De Carvalho de beweegredenen van Sporting: "We hebben de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd en de criminelen zitten in de gevangenis. Dit zal nooit meer gebeuren."