Arsenal haalt icoon terug uit Duitsland: ‘Geweldig hem weer te verwelkomen’

Freddie Ljungberg keert als trainer van de Onder-23 terug bij Arsenal, zo laten de Londenaren dinsdagmiddag via de officiële kanalen weten. De Zweedse oud-speler van the Gunners, die vorig jaar tijdelijk afscheid nam van zijn baan bij de Engelse club, is blij terug te keren bij Arsenal, zo geeft hij aan op de clubsite.

"Het is geweldig om terug te keren. Arsenal heeft een speciaal plekje in mijn hart en ik heb veel zin in deze kans om bij Onder-23 aan de slag te gaan. Ik kijk ernaar uit om met jonge, getalenteerde spelers te werken. Veel van hen ken ik al en ik ga er alles aan doen om ze verder te ontwikkelen", aldus Ljungberg, die tussen 1998 en 2007 speelde bij Arsenal.

Ljungberg kwam als speler tot 216 optredens voor Arsenal, waarin hij 46 keer scoorde. De 75-voudig international werd met Arsenal twee keer landskampioen en won drie keer de FA Cup. "Het is geweldig om Freddie weer te verwelkomen. Hij brengt veel voetbalkennis en het hoogst mogelijke niveau aan enthousiasme en energie mee die nodig zijn voor onze jonge professionals", aldus hoofd opleidingen Per Mertesacker.

"Hij begrijpt de kernwaarden van de club en weet hoe belangrijk het is om jonge spelers kansen te bieden om ze te laten groeien en te laten ontwikkelen. Toen Freddie naar VfL Wolfsburg vertrok, was het met de goedkeuring van Arsenal én met de hoop dat hij het goed zou doen. Iedereen weet dat Freddie van de club houdt en we kijken ernaar uit om zijn ontwikkeling te aanschouwen bij onze club", besluit Mertesacker.