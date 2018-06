Villarreal haalt met oude bekende opnieuw aanvallende versterking binnen

Gerard Moreno keert na drie jaar terug bij Villarreal, zo maakt de Spaanse club via officiële kanalen bekend. De 26-jarige spits wordt overgenomen van Espanyol en ondertekent bij zijn jeugdliefde een vijfjarig contract. Villarreal liet Moreno in 2015 naar Espanyol vertrekken, maar hield vijftig procent van zijn transferrechten in handen.

De spits beleefde zijn doorbraak bij Villarreal, dat hem in 2010 had weggehaald bij Badalona. Moreno, die ook een jaar verhuurd werd aan RCD Mallorca, speelde totaal 53 wedstrijden, waarin hij 19 keer scoorde, voor de club. In 2015 liet Villarreal hem voor anderhalf miljoen euro naar Espanyol vertrekken, maar nu keert hij dus weer terug bij de nummer vijf van afgelopen seizoen in LaLiga.

Moreno speelde afgelopen jaren 118 wedstrijden voor Espanyol, waarin hij 39 keer scoorde en 9 assists leverde. Afgelopen seizoen was hij met 19 doelpunten in 44 duels van groot belang voor de club uit Barcelona, die als elfde eindigde in de Spaanse competitie. Moreno is tot dusver de derde zomerse versterking voor Villarreal.

De Spaanse club versterkte zich eerder met Karl Toko Ekambi, die voor circa achttien miljoen euro werd overgenomen van SCO Angers. Daarnaast verruilt Santi Cazorla Arsenal transfervrij voor Villarreal. De aanvallende versterkingen van el Submarino Amarillo lijken slecht nieuws voor Enes Ünal en Carlos Bacca. Laatstgenoemde werd afgelopen seizoen gehuurd van AC Milan, maar lijkt niet te hoeven rekenen op een definitieve transfer naar Villarreal.