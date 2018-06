Iniesta ontkent City-geruchten: ‘Guardiola heeft me nooit gebeld’

Andrés Iniesta vertrekt na 22 jaar bij Barcelona en vervolgt zijn loopbaan bij het Japanse Vissel Kobe. In een eerder stadium werd de 34-jarige middenvelder gelinkt aan een vertrek naar Manchester City, waar Josep Guardiola de leiding heeft. Iniesta zegt echter dat zijn oude trainer hem niet geprobeerd heeft naar the Citizens te lokken.

“Guardiola heeft me nooit gebeld en er zijn nooit gesprekken geweest. Ik verliet Barcelona om te vertrekken uit Europa. Die geruchten over Manchester City slaan dus nergens op”, zegt Iniesta tegenover COPE. De middenvelder heeft zware weken achter de rug. “Het was heel intens om afscheid te nemen van Barcelona. Ik heb emotioneel zware weken achter de rug, maar ik heb er wel met volle teugen van genoten.”

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu zei onlangs dat hij hoopt dat Lionel Messi met Argentinië het WK zal winnen. Iniesta kan die uitspraken wel begrijpen. “Ik snap dat Bartomeu graag wil dat er een ploeg met Barcelona-spelers zal winnen. Ik kan me alleen niet voorstellen dat hij voor één land zal zijn. Het lijkt me logisch dat hij net zo blij zal zijn met een wereldtitel voor Spanje.”

Iniesta staat voor zijn laatste WK met Spanje en neemt het in de groepsfase op tegen Portugal, Marokko en Iran. "Ik heb erg toegeleefd naar het WK. Daarna is het voorbij en veranderen er dingen. Dat weet ik. Maar eerst wil ik het WK winnen”, sprak de middenvelder eerder tegenover the Guardian over de aanloop naar zijn laatste eindtoernooi met de Spaanse ploeg.