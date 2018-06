‘Chelsea haalt met ‘the next Nathan Aké’ opnieuw talent weg uit Nederland'

Ian Maatsen staat op het punt om de overstap naar Chelsea te maken, zo weet Football.London dinsdag te melden. De laatste plooien moeten nog worden gladgestreken alvorens de zestienjarige verdediger zijn handtekening zet onder een contract bij the Blues. Maatsen komt over van PSV, waar hij sinds 2015 in de jeugdopleiding speelde.

In Londen lijkt the next Nathan Aké, zoals Maatsen in Engeland genoemd wordt, aan te gaan sluiten in de Onder-18 van Chelsea. De jeugdinternational speelde afgelopen seizoen in de Onder-17 van PSV. De Eindhovenaren haalden de verdediger in 2015 weg bij Sparta Rotterdam. Maatsen speelde eerder in de jeugdopleiding van Feyenoord.

Maatsen zou het tweede talent zijn dat er voor kiest om Nederland komende zomer te verruilen voor Engeland. Jayden Braaf, die tot dit seizoen bij PSV speelde, leek eerder ook naar Chelsea te verkassen, maar koos uiteindelijk voor een overstap naar Manchester City. Maatsen zou bij Chelsea landgenoten Juan Familio-Castillo en Daishawn Redan, die afgelopen seizoen in de Onder-18 speelden, treffen.

In Engeland vergelijkt men Maatsen met Aké, omdat hij evenals de Oranje-international uit de voeten kan als centrale verdediger, linksback én middenvelder. Daarnaast vertrok Aké ook op zestienjarige leeftijd naar Chelsea, evenals Maatsen nu waarschijnlijk gaat doen.