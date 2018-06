‘Van Gaal pakt de draad weer op en gaat aan de slag in Turkse top’

Louis van Gaal vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Turkije. Diverse Turkse media meldden dinsdag dat de clubloze trainer aan de slag gaat bij Fenerbahçe. De nieuwe voorzitter Ali Koç maakte onlangs al bekend dat het niet ondenkbaar is dat hij een nieuwe trainer aanstelt en volgens Milliyet staat Van Gaal hoog op zijn lijstje.

Behalve Milliyet meldden ook Fanatik en CNN Türk dat Van Gaal dinsdag op Schiphol op het vliegtuig is gestapt naar Istanbul. Momenteel is Aykut Kocaman nog traner van de Turkse topclub en hij heeft een doorlopend contract tot medio 2019. Toch wilde Koç de aanstelling van een nieuwe trainer niet uitsluiten. Hij hoopt een grote naam te strikken en eerder werden ook al Arsène Wenger, Peter Bosz, Luiz Felipe Scolari, Juan Ramos, Laurent Blanc en Luis Enrique in verband gebracht met Fenerbahçe,

Van Gaal gaf vorige week aan dat hij een aanbieding op zak heeft. “Dat wat ik nu in de portefeuille heb zitten, dat is zó op mijn lijf geschreven. Anders was ik de gesprekken ook niet aangegaan. Ik kan er ook wat mee winnen, dat gevoel heb ik”, aldus Van Gaal bij RTL Late Night. “Als ik dit weiger, dan weet ik dat het over is met Van Gaal. Dan ga ik met Truus genieten van het leven. Eigenlijk heb ik daarvoor ook al allerlei plannen gemaakt. Het is moeilijk om ja te zeggen, maar ook moeilijk om nee te zeggen. Daarom duurt het even, ik kan nog geen uitsluitsel geven.”