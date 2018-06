VIDEO - België wint zeer overtuigend en vertrekt in goede vorm naar WK

België heeft maandagavond op overtuigende wijze gewonnen van Costa Rica. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez kwam in de eerste helft in het Koning Boudewijnstadion voor eigen publiek nog wel op achterstand via Bryan Ruiz, maar de Rode Duivels wonnen de ‘uitzwaaiwedstrijd’ uiteindelijk met 4-1 en lieten zien klaar te zijn voor het WK.