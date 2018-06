‘De mensen vragen me om niet te vertrekken bij Real Madrid’

Afgelopen tijd is Real Madrid geregeld in verband gebracht met een nieuwe doelman. David De Gea, Alisson Becker en Thibaut Courtois zijn namen die recent gelinkt werden aan een transfer naar de Koninklijke. Voorlopig is Keylor Navas nog de eerste doelman in de Spaanse hoofdstad en de Costa Ricaan is niet van plan om te vertrekken.

“Ik ben een speler van Real Madrid en heb een contract tot medio 2020. Ik heb altijd gezegd dat ik heel gelukkig ben bij de club en ik hoop, als God het wil, dat ik hier mijn loopbaan zal besluiten”, zegt Navas in gesprek met Marca. “De mensen vragen me om niet te vertrekken bij Real. Madridistas steunen me, vertellen me dat ik de club niet moet verlaten en zeggen dat ze van me houden.”

“Ongeacht de sportieve situatie staan de fans achter ons. In het stadion hoor je altijd dat ze achter ons staan. De supporters komen in de stad ook vaak naar me toe en zijn dan heel positief”, vervolgt de sluitpost. Het vertrek van trainer Zinédine Zidane kwam als een verrassing voor Navas. “Ik hoorde het toen ik in Costa Rica was, het shockeerde me. Ik zal hem altijd dankbaar blijven voor de manier waarop hij me geholpen heeft. Hij was er altijd voor me en heeft me gesteund.”

Navas begint zondag met Costa Rica aan het WK met een wedstrijd tegen Servië. “In mijn hart is alles mogelijk, dus ook dat Costa Rica wereldkampioen wordt. Ik geloof dat je alles kan bereiken met hard werken. Het was natuurlijk leuk geweest om tegen Spanje te spelen, ik woon daar al jaren en ben van het land gaan houden. De fans van Real Madrid juichen voor de nationale ploeg, dus het zou uiteraard een mooie finale zijn.”