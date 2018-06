Thiago Silva flirt opzichtig: ‘Het zou prachtig zijn om daar terug te keren’

Thiago Silva sluit niet uit dat hij tijdens zijn carrière als profvoetballer terugkeert bij AC Milan. De Braziliaanse verdediger speelde tussen 2009 en 2012 voor de club uit de Serie A en maakte voor 42 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain. In gesprek met La Gazzetta dello Sport vertelt de mandekker dat hij Milan nog altijd in zijn hart meedraagt en hij moeilijk kan weigeren als de club van trainer Gennaro Gattuso hem vraagt om terug te keren in het San Siro.

Silva speelde meer dan honderd wedstrijden voor Milan en denkt met een goed gevoel terug aan zijn tijd in Italië. “Milan blijft voor altijd in mijn hart”, aldus de verdediger, deze maand met Brazilië aanwezig op het WK in Rusland. “Hoe zou ik ‘nee’ kunnen zeggen tegen Milan? Het is nooit eenvoudig om over de toekomst te praten, maar zeg nooit nooit in de voetbalwereld. Alles is mogelijk. Terugkeren aan het einde van mijn carrière zou prachtig zijn.”

Silva, wiens contract bij PSG doorloopt tot medio 2020, werd in het seizoen 2010/11 nog kampioen met AC Milan. Na zijn vertrek ging het bergafwaarts met de club. Veel spelers vertrokken en trainers werden versleten. Onder leiding van Gattuso lijkt Milan de weg naar boven weer te hebben ingeslagen. “Gattuso is de perfecte trainer op dit moment”, aldus Silva. “Ik ben groot fan van Milan en ik volgde wedstrijden met grotere belangstelling. Het Italiaanse en Europese voetbal hebben het echte Milan nodig.”

Volgens Silva is Milan op de weg terug. “De weg is misschien lang, maar sommige problemen moet je onderweg zien op te lossen. Het is nooit eenvoudig voor de spelers, het bestuur en de trainer. Maar Rino doet het geweldig. Hij is nog steeds dezelfde Gattuso. Hij geeft nooit op en doet er alles aan om te winnen.”