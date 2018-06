‘We hebben niet de grote jongens bij Oranje, dat is gelukkig doorgedrongen’

Guus Hiddink is komende maand als analist aanwezig op het WK in Rusland. De 71-jarige oefenmeester wist met de Russen tien jaar geleden de halve finale van het EK te halen, maar constateert dat dit succes nu niet waarschijnlijk is. “Ik proef dat er druk is”, zegt Hiddink in gesprek met de NOS.

“Die eerste wedstrijd tegen Saudi-Arabië moeten ze winnen om te overleven in de groep. Er zitten zelfs nog drie of vier spelers tussen die tien jaar geleden bij mij ook in het Russische elftal speelden. Rusland zit in een moeilijke periode. Ze hebben nu zelfs de 38-jarige Sergej Ignasjevitsj teruggehaald. Dat geeft aan dat de aanwas van jongere spelers moeizaam is gegaan”, stelt Hiddink, die veel verwacht van Frankrijk, Spanje, Argentinië en Duitsland.

“Ik hoop, want ik ben natuurlijk een enorme Messi-fan, dat hij ook wat weet te bereiken. Voor zijn carrière is het nu of nooit. Messi is de beste aller tijden, vind ik”, vervolgt de oefenmeester. Oranje is niet van de partij in Rusland, maar Hiddink is van mening dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman op de goede weg zit. “Ik denk dat Nederland op een goede, stabiele weg zit in aanvallend opzicht. We hebben niet meer de grote jongens, dat is gelukkig ook doorgedrongen in Nederland.”

“Ik vind dat er nu al een redelijk fundament ligt om wat optimistischer te zijn dan in het verleden. Er zijn nu ook jongens die meer ervaringen krijgen in de Premier League of in andere competities. Als de ploeg niet kan winnen, is men ook moeilijk te verslaan. Nederland heeft niet meer de topspelers die we in het verleden in golfbewegingen gehad hebben. Er zijn veel kleinere landen dan Nederland, zoals IJsland, die dat ook bewezen hebben dat je als team kan winnen”, besluit Hiddink.