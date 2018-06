Ex-Feyenoorder getipt als smaakmaker: ‘Hij moet zijn belofte nu inlossen’

Rusland opent donderdagmiddag het WK met een wedstrijd tegen Saudi-Arabië. In aanloop naar het toernooi boekte het gastland weinig overtuigende resultaten in de oefeninterlands tegen Oostenrijk (1-0 nederlaag) en Turkije (1-1). Igor Korneev is weinig optimistisch over de kansen van de formatie van bondscoach Stanislav Cherchesov.

“Niemand weet waar hij aan toe is. Zelfs de spelers niet. En dat drie dagen voor de start van het WK in eigen land. We hebben slechts twee spelers die buiten Rusland hun geld verdienen en bekend zijn met het tempo en het niveau van de betere competities”, zegt Korneev in gesprek met De Telegraaf. De oud-middenvelder van onder meer Barcelona, sc Heerenveen en Feyenoord stelt dat minstens negen of tien internationals in betere competities moeten spelen.

Korneev is wel lovend over Fedor Smolov, die kort op huurbasis voor Feyenoord speelde en tegenwoordig het shirt van FK Krasnodar draagt. “Let op Smolov. Met 28 jaar is hij een ervaren speler die zijn belofte nu moet inlossen. Als hij tenminste speelt, want niemand is nog zeker van zijn basisplaats”, vervolgt de veertienvoudig Russisch international. Korneev stelt namelijk dat het nog niet helemaal duidelijk is wie de basisspelers zullen zijn en welk systeem er gehanteerd zal worden.

“Tegen Oostenrijk werd een ander systeem gehanteerd dan tegen Turkije terwijl je juist aan je vastigheid moet werken op training en in oefenduels”, stelt Korneev, die de openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië dan ook niet als gemakkelijke opgave beschouwt. “Heb je gezien hoe moeilijk wereldkampioen Duitsland het had tegen Saudi-Arabië (2-1) en dat ze durven te voetballen en ook kansen kregen? Zij hebben evenmin spelers in Europa, maar bijna alle internationals spelen bij Al Ahli of Al Hilal en zijn goed op elkaar ingespeeld.”