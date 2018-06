Bordeaux slaat bod van meer dan veertig miljoen euro resoluut af

Girondins Bordeaux is nog niet bereid mee te werken aan een vertrek van Malcom. Franse media schrijven dat de Ligue 1-club een formeel bod van meer dan veertig miljoen euro van Internazionale heeft afgeslagen. De reden is naar verluidt dat de club uit Milaan de transfersom in termijnen wil betalen en daar is Bordeaux geen voorstander van.

Internazionale moet rekening houden met de Financial Fair Play-regelgeving en vooral vóór 1 juli, de eerste dag van een nieuw boekjaar. De Serie A-club kan vanwege de sowieso niet al te florissante financiële huishouding niet anders dan transfersommen over meerdere jaren te betalen. Ook doet Inter vaak het voorstel om een huurcontract met een verplichte optie tot koop na een bepaald aantal wedstrijden te accepteren.

Malcom, 21 jaar, kwam in januari 2016 voor vijf miljoen euro over van Corinthians. De Braziliaan, die aan de zijkanten maar ook in de spitspositie uit de voeten kan, groeide in de wijnstad al snel uit tot smaakmaker. Na 2,5 jaar staat de teller op 23 doelpunten in 96 officiële duels, waarvan 12 in de afgelopen voetbaljaargang. Bordeaux hanteerde aanvankelijk een vraagprijs van zestig miljoen euro, maar lijkt ook met tien à vijftien miljoen euro minder genoegen te nemen.

Malcom geniet ook interesse uit Engeland, waar de mislukte poging van Inter met gejuich zal zijn ontvangen. Met name Arsenal en Tottenham Hotspur hebben interesse in de aanvaller, die ook al maandenlang met Bayern München in verband wordt gebracht. Volgens voormalig Bordeaux-trainer Willy Sagnol, die nu in Beieren werkzaam is, gaat Malcom een mooie toekomst tegemoet. “Ik kreeg wat kritiek in Frankrijk, omdat ik vijf miljoen euro betaalde voor een achttienjarige. Maar als je vandaag de dag kijkt, is het een koopje. En hij is nog lang niet uitontwikkeld."