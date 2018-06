‘Barcelona wil Borussia Dortmund beroven van dertienjarig wonderkind’

Barcelona hoopt Borussia Dortmund te beroven van wonderkind Youssoufa Moukoko, zo weet Mundo Deportivo te melden. Scouts van Barcelona zagen de pas dertienjarige aanvaller afgelopen week een doelpunt en een assist afleveren in de wedstrijd tussen de Onder-17 van die Borussen en de leeftijdsgenoten van Bayer Leverkusen.

Moukoko scoorde afgelopen seizoen maar liefst 39 keer in 27 wedstrijden voor de Onder-17 van Borussia Dortmund. Die Borussen namen de spits twee jaar geleden over van Sankt Pauli en in Dortmund is hij uitgegroeid tot een absolute sensatie. Moukoko rijgt de doelpunten aaneen bij Borussia Dortmund en scoorde dus ook in de halve finale van de kampioenswedstrijden tegen Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund Onder-17 kan nu de Duitse titel veiligstellen door in de finale te winnen van Bayern München. In aanloop naar die wedstrijden wilden verschillende media graag met Moukoko praten, maar de club neemt hem in bescherming. “Het is voor zijn eigen bescherming. Hij is dertien, maakt een geweldig seizoen door en is onderwerp van mediagekte. Het is daarom geweldig om te zien dat hij zich er makkelijk van af weet te sluiten”, aldus jeugdcoördinator Lars Ricken tegenover SPORT1.

Een reden daarvoor is het feit dat er in Duitsland geregeld getwijfeld wordt aan de leeftijd van Moukoko, mede door zijn indrukwekkende fysieke kracht. Vorig jaar moest zijn geboortecertificaat eraan te pas komen om aan te tonen dat hij daadwerkelijk dertien jaar oud is. Het is niet aannemelijk dat Borussia Dortmund graag meewerkt aan het vertrek van het wonderkind.