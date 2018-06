Transfersom van Bilal Basacikoglu kan voor Feyenoord fors oplopen

Feyenoord verkoopt Bilal Basacikoglu volgens De Telegraaf voor meer dan een miljoen euro aan Kayserispor. Het dagblad schrijft dat de Turkse club heeft ingestemd met het feit dat de Rotterdammers rechten houden op een deel van toekomstige transfers van de 23-jarige buitenspeler.

Gezien zijn leeftijd ligt een transfer in de toekomst voor de hand en in dat geval kan de transfersom voor Feyenoord nog fors oplopen, zo voorziet de krant. Basacikoglu stond nog tot de zomer van 2020 op de loonlijst van de Rotterdamse club.

Feyenoord nam de voormalig jeugdinternational van Nederland en Turkije in 2014 voor drieënhalf miljoen over van sc Heerenveen, maar Basacikoglu kon in De Kuip nooit een onuitwisbare indruk achterlaten. In 103 wedstrijden was Basacikoglu, veelal als invaller, goed voor 7 doelpunten en 19 assists.

Het door Ertugrul Saglam getrainde Kayserispor eindigde als negende en heeft ook onder anderen Deniz Türüc op de loonlijst staan. Voor het komende voetbaljaar versterkte de Tijger van Anatolië zich met twee transfervrije voetballers: middenvelder Hasan Hüseyin Acar kwam over van Eskisehirspor en linksback Sakib Aytac werd opgehaald nadat hij uit zijn contract liep bij Antalyaspor.