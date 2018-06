‘Daardoor koos hij uiteindelijk voor PSV en niet voor het grote geld’

Wout Westerhof zal met meer dan gemiddelde interesse de verrichtingen van Hirving Lozano op het WK in Rusland volgen. De Nederlander is trainer van Pachuca Onder-17 en werkte twee seizoenen samen met de aanvaller annex Mexicaans international van PSV. Westerhof erkent dat de samenwerking pieken en dalen kende. “We zijn behoorlijk gebotst. Hij dacht misschien dat ik tegen hem was, maar ik deed alles met de intentie om hem beter te maken.”

“Ik denk dat hij zich dat nu ook wel realiseert. In die tijd was hij een echte puber van zeventien jaar. En mentaal liep hij wat achter op de rest”, vertelt de zoon van Hans Westerhof, die jarenlang voor diverse Mexicaanse clubs werkzaam was, dinsdag in gesprek met De Telegraaf. “Voor de finale, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, heb ik hem op de tribune gezet, omdat hij gedrag vertoonde waar ik niet van gediend was. Nadat we wonnen, volgde een groot feest. Chucky ging meteen weg.”

De geboorte van Lozano’s dochtertje er mede voor dat het toptalent zich volwassener ging gedragen. “Hij was opeens niet meer zo tegendraads, toonde niet meer dat vervelende gedrag in het veld. En zijn vrouw heeft een positieve invloed op hem. Zij heeft de broek aan thuis, dat hoor ik ook van de jongens. Haar vader is advocaat en hielp hem eveneens de goede richting op.”

Landgenoten en voormalig PSV’ers als Héctor Moreno, Carlos Salcido en Andrés Guardado stimuleerden Lozano, die zich in alle opzichten razendsnel ontwikkelde. “Daardoor koos hij uiteindelijk voor PSV en niet voor het grote geld.” Westerhof denkt dat de aanvaller ‘nog wel wat stappen hoger’ aan kan dan PSV. “Speelt hij daar goed, dan staan de topclubs waarschijnlijk in de rij.”