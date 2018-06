WK manager: interessante aanvallers naast Messi, Ronaldo en Neymar

Het WK komt steeds dichterbij en daarmee ook de deadline voor het samenstellen van een team in onze WK manager app (gratis te vinden in de App Store en de Google Play Store). De afgelopen week hebben we tips gegeven over het selecteren van keepers, verdedigers en middenvelders. Vandaag nemen we tot slot een kijkje naar de linie met de duurste en meest aansprekende spelers: de voorhoede.



Download Voetbalzone Manager gratis in de app store, of vanaf je mobiel via deze link.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een aanvaller?

Basisplek: 2 punten

Invalbeurt: 1 punt

Assist: 3 punten

Rode kaart: -5 punten

Gemiste strafschop: -3 punten

Doelpunt: 5 punten



Wat zijn op dit moment de duurste aanvallers?

Veel verrassingen staan er niet in het lijstje van duurste aanvallers. Spelers als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar behoren tot de populairste voetballers uit het spel. Het opnemen van zulke spelers zal er dan ook niet voor zorgen dat je je onderscheidt van de concurrentie. Er valt veel voor te zeggen om de grote sterren te selecteren, maar de voldoening is des te groter als jij een succesvolle aanvaller als een van de weinigen in je team hebt.

Welke goedkopere aanvallers zijn ook interessant?

Gabriel Jesus (Brazilië) - 7,8 miljoen euro

Alle ogen zijn bij Brazilië gericht op Neymar, maar ook van Jesus wordt het nodige verwacht. De aanvaller verkeert in topvorm: hij scoorde in zes van zijn laatste negen wedstrijden voor club en land, waaronder zondag tegen Oostenrijk (0-3 zege). Jesus speelt centraal in de voorhoede bij Brazilië. In zeventien interlands noteerde hij tien doelpunten en vijf assists: gemiddeld is Jesus dus bijna elke wedstrijd betrokken bij een doelpunt.

Timo Werner (Duitsland) - 7,7 miljoen euro

Is Werner de natuurlijke opvolger van Miroslav Klose? De spits, die vorige week nog scoorde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Saudi-Arabië, lijkt het WK in te gaan als eerste keus. Zo goed als 2016/17 was zijn afgelopen seizoen niet, maar in dienst van het Duitse elftal kan Werner goede cijfers overleggen. Hij scoorde acht keer en bereidde drie doelpunten voor in veertien interlands. De 22-jarige Werner treft Mexico, Zweden en Zuid-Korea in de poulefase.

Olivier Giroud (Frankijk) - 7,3 miljoen euro

Alleen Thierry Henry, Michel Platini en David Trezeguet maakten in het verleden meer doelpunten voor Frankrijk dan Giroud. De spits van Arsenal kwam in 74 interlands tot 31 doelpunten en 9 assists. Giroud is relatief goedkoop, zeker in de wetenschap dat Frankrijk de favoriet is in een poule met Australië, Peru en Denemarken. Een nadeel is dat bondscoach Didier Deschamps de afgelopen oefenduels voor verschillende systemen koos en dus nog kan sleutelen aan zijn opstelling. In de laatste oefenwedstrijd, tegen de Verenigde Staten (1-1), had Giroud een basisplek.

Marcus Berg (Zweden) - 7,2 miljoen euro

Nu Zlatan Ibrahimovic met pensioen is, is het aan Berg om zich te vestigen als de meest dreigende aanvaller van Zweden. De ex-spits van onder meer FC Groningen en PSV was in de kwalificatiecyclus goed voor acht doelpunten. Zweden is ingedeeld in een groep met Mexico, Zuid-Korea en Duitsland; Die Mannschaft is torenhoog favoriet, maar daaronder lijkt de strijd om plek twee open te liggen.

Paolo Guerrero (Peru) - 6,3 miljoen euro

Hugo Lloris, Mile Jedinak en Simon Kjaer, de aanvoerders van de WK-tegenstanders van Peru, ondertekenden een brief om Guerrero toch nog te laten deelnemen aan het WK. Eind vorige maand kreeg hij van een Zwitserse rechter het verlossende woord, nadat hij eerder werd betrapt op het gebruik van cocaïne. De kans bestaat dat de opponenten van Peru spijt krijgen van hun brief, want Guerrero scoorde bij zijn rentree meteen tweemaal tegen Saudi-Arabië.



Welke aanvallers hebben de beste doelpuntenratio?

Een andere manier om je voorhoede te bepalen, is om simpelweg te kijken naar de spitsen die het vaakst scoren voor hun land. In de top tien staan veel grote namen, maar ook enkele goedkopere opties. Belangrijk om hierbij te onthouden is dat de tegenstanders die de verschillende landen tot dusver troffen, lang niet allemaal zo sterk zijn als de opponenten op het WK.

Eerder verschenen edities:

Voetbalzone WK manager: welke doelman moet je selecteren?

WK manager: Duitse verdediger in 54 procent van duels betrokken bij goal

Voetbalzone WK manager: welke middenvelders moet je selecteren?

Download Voetbalzone Manager gratis in de app store, of vanaf je mobiel via deze link.