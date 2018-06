‘Cillessen hakt knoop door en stuurt aan op miljoenentransfer’

Jasper Cillessen staat welwillend tegenover een zomers vertrek bij Barcelona, zo meldt RAC1 maandagavond laat. Volgens de Catalaanse radiozender heeft de doelman inmiddels de knoop doorgehakt en aan zijn naaste omgeving laten weten dat hij naar een andere club wil om meer aan spelen toe te komen. De Oranje-international moet bij Barcelona zowel in LaLiga als in de Champions League Marc-André ter Stegen voor zich dulden.

Cillessen wordt al enkele weken met een transfer in verband gebracht. Zo zouden Arsenal, Liverpool en Napoli een formeel bod op de 29-jarige doelman hebben uitgebracht. “Ik weet zelf van helemaal niets, dus ik wacht netjes af. 16 juli hoef ik me pas weer bij Barcelona te melden”, zei Cillessen eerder deze maand. “Het enige wat ik weet, is dat de club mij niet kwijt wil. Het balletje ligt bij de club, als clubs zich gaan melden.”

Cillessen hield zich na de oefeninterland tegen Italië (1-1) zodoende op de vlakte over de toenemende belangstelling, maar volgens de laatste berichten uit Catalonië zou hij nu een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Het is onduidelijk of de clubleiding daar inmiddels formeel van op de hoogte is. Cillessen heeft een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro in zijn tot medio 2021 doorlopende contract staan, maar Barcelona is naar verluidt bereid om de sluitpost voor vijftien miljoen minder te laten gaan.

Cillessen kostte Barcelona in de zomer van 2016 immers ‘maar’ dertien miljoen euro. De ex-goalie van NEC en Ajax werd aanvankelijk gezien als de ideale stand-in van Ter Stegen, maar door zijn goede optredens in de Copa del Rey in de voorbije voetbaljaargang en zijn status als ‘eerste doelman’ van Oranje is de interesse van andere clubs nadrukkelijk toegenomen.

Tal van keepers worden inmiddels als ‘opvolger van Cillessen’ aangeduid. De namen van Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Tim Krul (Brighton & Hove Albion) en Rui Patricio (Sporting Portugal) werden volop genoemd. Laatstgenoemde wil dat zijn doorlopende contract in Lissabon vernietigd wordt, nadat de selectie van os Leoes door tientallen boze supporters werd aangevallen.