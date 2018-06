Foto op sociale media verraadt mogelijke bestemming van Sam Lammers

Heracles Almelo lijkt een serieuze kandidaat om Sam Lammers van PSV te huren. De spits, die zijn keuze voor een club nog moet maken, is maandag gespot in het Polman Stadion. Op een foto die op sociale media de ronde doet, is Lammers in gezelschap van onder meer algemeen directeur Rob Toussaint en scout Arend Steunenberg.

Clubs als PEC Zwolle, sc Heerenveen, VVV-Venlo en FC Emmen willen vanaf komend seizoen graag over Lammers beschikken en nu lijkt ook Heracles in de markt, of mogelijk heeft de club uit Almelo reeds de strijd om zijn handtekening gewonnen. PSV wil de spits volgend seizoen op een zo hoog mogelijk niveau aan het werk zien om goed te kunnen beoordelen of hij klaar is voor het eerste elftal van PSV.

Lammers, 21 jaar, speelde de afgelopen seizoenen vooral bij Jong PSV, maar maakte ook al zijn debuut in de Eredivisie. Hij is de all time-topscorer van de beloftenploeg van de Eindhovenaren, met dertig goals. In de eredivisie deed hij de afgelopen jaren twaalf keer mee, waarin hij tweemaal scoorde.

Pascal Jansen, hoofd jeugdopleidingen bij PSV, had Lammers in de Onder-19 en Jong PSV onder zijn hoede en roemt de techniek van de spits. “Die is voor zijn lengte echt onvoorstelbaar goed.” Jansen ziet in Lammers een toekomstig spits voor PSV. “Er zijn zat voorbeelden van spelers die hetzelfde traject hebben doorlopen en daarna nog een mooie stap hebben kunnen maken.”