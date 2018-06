Record: Dost verzoekt Sporting officieel om contract te vernietigen

Bas Dost heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Sporting Portugal. Record meldt maandag dat de aanvaller een verzoek tot contractontbinding heeft neergelegd bij voorzitter Bruno de Carvalho. De 29-jarige Dost ligt nu nog tot medio 2020 vast bij de nummer drie van het seizoen in de Liga NOS.

Dost is van mening dat de ‘condities’ niet aanwezig zijn om verder te kunnen bij Sporting. Bruno Fernandes, William Carvalho, Gelson Martins, Rui Patrício en Daniel Podence dienden eerder al een officieel verzoek in om hun contracten te vernietigen. Het is alleen de vraag of De Carvalho en consorten bereid zijn om mee te werken.

Mocht Sporting de spelers niet willen laten gaan, dan kunnen die voetballers zich melden bij internationaal sporttribunaal CAS. De voetballers staan waarschijnlijk sterk aangezien ongeveer vijftig gemaskerde hooligans de spelers en technische staf vorige maand belaagden tijdens een training.

Sporting reageerde middels een verklaring op het incident: “Sporting keurt de gebeurtenissen op het trainingscomplex ten zeerste af. Wij kunnen op geen elke wijze begrip opbrengen voor de daden van vandalisme en agressie richting de spelers, coaches en ander personeel. Dit is niet Sporting en Sporting kan niet zo zijn. Wij zullen maatregelen treffen om de juiste straf te bewerkstelligen voor de mensen die zo betreurenswaardig hebben gehandeld.”