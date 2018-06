Basacikoglu landt in Turkije en vertrekt definitief bij Feyenoord

Bilal Basacikoglu gaat aan de slag bij Kayserispor. De 23-jarige aanvaller heeft voet op Turkse bodem gezet en zal dinsdag worden gekeurd. Als er bij deze tests geen problemen aan het licht komen, tekent hij zijn contract. Zaakwaarnemer Yalcin Zöhre houdt echter nog wel een kleine slag om de arm en zegt tegen Voetbalzone dat er 'eerst nog wat gesprekken' gevoerd moeten worden.

Als een verrassing komt de aanstaande overstap niet, want FootballArena meldde vrijdag al dat de clubs tot overeenstemming waren gekomen en dat er ook een akkoord was bereikt met de speler zelf. Het is nog niet duidelijk voor welke transfersom het tot medio 2020 doorlopende contract van Basacikoglu wordt afgekocht bij Feyenoord.

De club uit Rotterdam nam de voormalig jeugdinternational van Oranje en Turkije in 2014 voor drieënhalf miljoen over van sc Heerenveen, maar Basacikoglu kon in De Kuip nooit een onuitwisbare indruk achterlaten. In 103 wedstrijden was Basacikoglu, veelal als invaller, goed voor 7 doelpunten en 19 assists.

Het door Ertugrul Saglam getrainde Kayserispor eindigde als negende en heeft ook onder anderen Deniz Türüc op de loonlijst staan. Voor het komende voetbaljaar versterkte De Tijger van Anatolië zich met twee transfervrije voetballers: middenvelder Hasan Hüseyin Acar kwam over van Eskisehirspor en linksback Sakib Aytac werd opgehaald nadat hij uit zijn contract liep bij Antalyaspor.